İzmir Başsavcılığı, AK Parti vekili Çankırı'yı hedef alan paylaşımı soruşturuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya platformu X üzerinden 'profdrayguruz' kullanıcı adlı hesap aracılığıyla yapılan ve 'Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu' kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğu tespit edilen paylaşım üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA