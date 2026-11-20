Kastamonu'da yoğun sis görüş mesafesini 50 metreye düşürüp sürücüleri yavaşlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'da son bir haftadır süren yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkileyerek çevre yollarında görüş mesafesini 50 metreye düşürdü. Çankırı ve Ankara yönüne giden sürücüler, Kuzeykent ile Doğu ve Batı Çevre Yolu'nda hızlarını düşürerek ilerledi.
Kastamonu'da etkili olan yoğun sis sebebiyle çevre yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Kastamonu'da son bir haftadır sis etkisini sürdürüyor. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara yönüne seyahat eden sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle hızlarını düşürerek yollarına devam etmek zorunda kaldı. Kuzeykent Mahallesi, Doğu Çevre Yolu ve Batı Çevre Yolunda yoğunlaşan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı