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Çankırı'da Kızılay gönüllüleri ve çocuklar İyilik Korteji'nde bayraklarla yürüdü

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Çankırı'da Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay Çankırı Şubesi 'İyilik Korteji' yürüyüşü düzenledi. Gönüllüler ve çocuklar Kucaklama Taşı'ndan Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ne bayraklarla yürüdü; merkezde kurulan stantlarda vatandaşlara bilgi verildi.

Çankırı'da 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında "İyilik Korteji" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Çankırı Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Kucaklama Taşı'nda bir araya gelen gönüllüler ve çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ile Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ne kadar yürüdü.

"Nesiller değişir, Hilal'e adanmış yürekler değişmez" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülüğün önemine dikkat çekildi.

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'nde devam eden programda, Türk Kızılay Çankırı Şubesi kadın, engelli ve gençlik gönüllüleri tarafından tanıtım ve bilgilendirme stantları kuruldu.

Stantlarda vatandaşlara Kızılay'ın insani yardım faaliyetleri, sosyal destek çalışmaları ve gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: AA
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