AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Ortaç, Çankırı paylaşımına suç duyurusu yaptı

Ak Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç, sosyal medyada AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan paylaşıma ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Ortaç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı'ya yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir kadın milletvekilinin çalışmalarını memleketi ve kadın kimliği üzerinden küçümseyen ifadeleri kabul etmiyoruz. Eleştiri hakkı, hiç kimseye bir şehrin insanlarını ve alın teriyle geçinen esnafını aşağılama hakkı vermez. Mardinli olmak gururdur, emek verilen her meslek saygındır. Hiçbir akademik ünvan, insanları doğdukları yere veya cinsiyetlerine göre değersizleştirme ayrıcalığı sağlamaz.

Mardinli bir kadın ve AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı olarak bu ifadeler hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı'nın yanındayız. Kadınların siyasetteki emeğine ve hemşehrilerimizin onuruna sahip çıkmaya devam edecek, hukuki sürecin takipçisi olacağız."

Kaynak: AA