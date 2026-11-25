Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kırağı sebebiyle otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkeş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçede etkili olan kırağı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, karşı istikametten gelen minibüs ile çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı