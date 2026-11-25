Çankırı Çerkeş'te kırağı nedeniyle otomobil ile minibüs çarpıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı Çerkeş'te sabah saatlerinde etkili olan kırağı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yolu kayganlaştırdı. Kaygan zeminde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kırağı sebebiyle otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çerkeş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçede etkili olan kırağı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, karşı istikametten gelen minibüs ile çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.