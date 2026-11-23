Çankırı'da polis ekiplerinin 29 uyuşturucu operasyonunda 39 kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çankırı'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik 29 operasyonunda 39 kişi yakalandı. Operasyonlarda 1386 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 119 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 51 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
Çankırı'da polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 39 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen 29 operasyonda 39 kişi yakalanırken, 51 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
Operasyonlarda 1386 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 119 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: AA