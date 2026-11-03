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Kastamonu'da sis görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü, sürücüler yavaş ilerliyor

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Kastamonu'da etkili olan sis, Doğu Çevre Yolu ve Ankara kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü. Sürücüler Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşım sağlayan yolda yavaş ilerlemek zorunda kalırken trafik ekipleri takip mesafesi ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

Kastamonu'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Doğu Çevre Yolu ve Ankara kara yolunda sis etkili oluyor.

Bölgedeki sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisin etkisiyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA
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