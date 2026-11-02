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Kastamonu'da sis, Doğu Çevre Yolu'nda görüş mesafesini 60 metreye düşürdü

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Kastamonu'da sis, Doğu Çevre Yolu mevkisinde görüş mesafesini 60 metreye düşürdü. Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda sürücüler yavaş ilerlerken trafik ekipleri takip mesafesi ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

Kastamonu'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Bölgedeki sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu mevkisinde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisin etkisiyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesine uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA
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