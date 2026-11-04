Çankırı'da aç kalan tilki şehir merkezine indi, cep telefonuyla kaydedildi

Çankırı'da aç kalan tilki şehir merkezine indi, cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da doğal yaşam ortamında yiyecek bulamayan bir tilki, şehir merkezine kadar indi. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği tilki, uzun süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.
Çankırı'da aç kalan bir tilki yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.
Çankırı'da doğal yaşam ortamında yiyecek bulamayan tilki, şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kayıt etti. Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı