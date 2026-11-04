Çankırı'da aç kalan tilki şehir merkezine indi, cep telefonuyla kaydedildi

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Çankırı'da aç kalan bir tilki yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.

Çankırı'da doğal yaşam ortamında yiyecek bulamayan tilki, şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kayıt etti. Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı