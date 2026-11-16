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Ege Üniversitesi, Çankırı'yı hedef alan akademisyen hakkında idari inceleme başlattı

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Ege Üniversitesi Rektörlüğü, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan akademisyen hakkında idari inceleme başlattı. Rektörlük, sosyal medya paylaşımlarındaki ayrıştırıcı ifadeleri kabul edilemez bulduğunu, adli sürecin de takipçisi olacağını açıkladı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, sosyal medyada AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan akademisyen hakkında idari inceleme başlattı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya paylaşımlarında yer alan ayrıştırıcı ve rencide edici ifadelerin, üniversitenin temel değerleriyle bağdaşmadığı ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin adli makamlarca gerekli işlemlerin yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, üniversite rektörlüğünce de ilgili mevzuat kapsamında idari inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, üniversitenin toplumsal birlik ve beraberlik ile karşılıklı saygıyı esas alan anlayışı doğrultusunda sürecin takipçisi olacağı aktarıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik, "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürüz, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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