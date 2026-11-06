Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çankırı yaren ekibi Bakü'deki festivalde birinci olup Grand Prix kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı Oğuz Boyları Yaren Ekibi, Bakü'de 'Tarih Yazan Kahramanlar' temalı 3. Uluslararası Festival'de birinci olarak Grand Prix ödülünü kazandı. Karabağ'ın kurtuluşunun 6. yıl dönümü için düzenlenen festivalde ekip, geleneksel yaren kültürünü tanıttı.

Çankırı Oğuz Boyları Yaren Ekibi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Tarih Yazan Kahramanlar" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Festival'de birinci oldu ve "Grand Prix" (büyük ödül) ödülünü kazandı.

Çankırı Yaren Meclisi Oğuz Boyları Kültür ve Yaşatma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Yaren Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi koordinasyonunda, Karabağ'ın işgalden kurtuluşunun 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen festivale katılan ekip, Çankırı'nın geleneksel yaren kültürünü tanıttı.

Dört ülkeden 18 halk oyunları ekibinin katıldığı festivalde geleneksel yaren gösterisini sergileyen Çankırı ekibi, jüri üyelerinden aldığı en yüksek puanla birinci oldu. Çankırı ekibi ayrıca, "Grand Prix" ödülüne de layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Recep Deneci, Çankırı'yı ve Türkiye'yi temsil etmekten mutluluk duyduklarını vurguladı.

Yaren kültürünü uluslararası alanda tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Deneci, "Ekibimizle Çankırı'mızı ve Türkiye'mizi temsilen bu önemli festivale katıldık. Yaren gösterimizi en güzel şekilde sergileyerek alnımızın akıyla görevimizi yerine getirdik. Yarışmada birinci olmak ve grand prix ödülüne layık görülmek bizler için büyük bir onur ve mutluluk." ifadesini kullandı.

ÇAKÜ Yaren Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Kocadağ da Karabağ'ın kurtuluşunun yıl dönümünde düzenlenen festivalde elde edilen başarının kendileri için gurur verici olduğuna işaret etti.

Kocadağ, "Kardeş Azerbaycan'da ülkemizi ve Çankırı'mızı temsil etmek, yaren kültürümüzü uluslararası platformda tanıtmak ve böylesine önemli ödüllere layık görülmek bizler için çok güzel bir duygu." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı

Dev bankanın faaliyet izni kaldırıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'a Sergen Yalçın'dan büyük şok! 'Alarmları kurduk' demişti

Böyle gülüyordu! Aldığı haberle yıkıldı
Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın

Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın
Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam31

Milyonları ilgilendiren zam! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Benzinde 6 lira 8 kuruşluk indirim pompaya yansıdı12

Tüm hesaplar gece yarısı sil baştan değişti
Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Bilinçli şekilde uyutuluyor

Yoğun bakımdaki ünlü rapçiden haber var!
69 kişinin öldüğü tren kazasında skandal şüphe! AB fonları mercek altında

69 kişinin öldüğü faciada fon skandalı şüphesi! Savcılık devrede
Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

Dün gece bir ilki yaşadı! Herkes şokta