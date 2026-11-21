Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaz örtüye büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kastamonu-Çankırı sınırındaki 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'nda gün boyu yağış etkili olurken dağın yüksek kesimlerinde öğleden sonra kar yağışı etkisini artırdı. Karın ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı ve bölgede aralıklarla sis etkili oluyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
Kastamonu- Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağı Ilgaz'da gün boyu yağış etkili oldu. Dağın yüksek kesimlerinde ise öğleden sonra kar yağışı etkisini artırdı.
Kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.
Kaynak: AA