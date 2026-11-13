Dodurga Belediyesi taziye evindeki halk buluşmasında projeler ve talepleri ele aldı

Dodurga Belediyesi taziye evindeki halk buluşmasında projeler ve talepleri ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde, Dodurga Belediyesinin 6 ayda bir düzenlediği halk buluşması taziye evinde yapıldı. Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı buluşmada ihtiyaçlar, projeler ve talepler ele alındı.
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde, halk buluşması gerçekleştirildi.
Dodurga Belediyesi tarafından 6 ayda bir düzenlenen toplantı, belediyeye ait taziye evinde yapıldı.
Toplantıya Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Buluşmada beldenin ihtiyaçları, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve çalışmalar ele alındı.
Vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinleyen Kaşıkcı, beldede yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA