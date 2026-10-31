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Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda sonbahar renkleri fotoğrafçıları büyülüyor

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Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda sonbahar renkleri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. KASFOT Başkanı Suat Cumali Güngör, sonbaharın zirvesi olduğunu belirterek doğanın bambaşka bir sanat eserine dönüştüğünü söyledi.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda oluşan sonbahar renkleri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarında yer alan Ilgaz Dağı Milli Parkı, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Doğal güzellikleriyle yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlayan milli park, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarını kendisine çekiyor.

Çam, köknar ve diğer ağaç türlerinin oluşturduğu orman örtüsünde sonbaharın renkleri, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, doğanın sunduğu eşsiz manzaraları fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirmeye çalışıyor.

Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği (KASFOT) Başkanı Suat Cumali Güngör, AA muhabirine, Kastamonu'nun üç milli parkıyla öne çıktığını??????? söyledi.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın orman varlığı bakımından çok geniş alana sahip olduğunu belirten Güngör, "Tabii bu ağaç çeşitliliğini de sağlıyor. İlkbahardan başlayarak aslında renk başlar ama sonbahar artık zirvedir. Sonbaharla birlikte doğa bambaşka bir sanat eserine dönüşür. Fotoğrafçılar için gerçekten inanılmaz görüntüler sunar. Sadece fotoğrafçı değil, herhangi bir kişi de gelse ormanların o güzelliğini görse, büyülenmemesi imkansız." ifadelerini kullandı.

"İnsanların burayı görmeden 'Sonbaharı gördüm' dememesi lazım"

Güngör, dernek olarak her yıl sonbaharda bölgeye 4-5 kez geldiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"İnsanların burayı görmeden 'Sonbaharı gördüm' dememesi lazım. O kadar iddialı konuşuyorum. 'Sonbaharın başkenti, fotoğrafın başkenti' diyebiliriz. Fotoğrafın renk ve ışığa doyduğu şehir diyoruz biz. Burada renkleri en zirve halinde sonbaharda görürsünüz. Kahverenginin, sarının, kırmızının tonlarını bir arada gördüğünüz zaman hakikaten sanat eseri. Bakmaya doyamayacağınız güzellikler ortaya çıkıyor."

Mehmet Çağılcı ise sonbaharın Kastamonu'ya çok yakıştığını dile getirerek, "Sonbaharda birçok renk iç içe oluyor. Baharının yeşili, sonbaharının değişik renkleri her doğaseveri, her fotoğrafçıyı cezbediyor. Bir ressamın tablosu gibi çekebiliyoruz. Onu bize sağlıyor coğrafyamız." dedi.

Kaynak: AA
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