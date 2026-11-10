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Çankırı Çerkeş'te kar yağışı başladı, ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı

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Çankırı Çerkeş'te kar yağışı başladı, ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı Haber Videosunu İzle
Çankırı Çerkeş'te kar yağışı başladı, ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle başlayan kar yağışı, ilçe merkezini kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Yağışın akşam saatlerine kadar ara ara devam etmesi beklenirken lapa lapa yağan kar havadan görüntülendi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başlarken yağış havadan görüntülendi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar ara ara devam etmesi bekleniyor. Lapa lapa yağan kar yağışı havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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