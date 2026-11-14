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Çankırı'da bariyere çarpan araçta baba ve kızı öldü, eşi ağır yaralandı

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Çankırı'da bariyere çarpan araçta baba ve kızı öldü, eşi ağır yaralandı
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Çankırı'da Kurşunlu ilçesi Çavundur mevkisinde bariyere çarpan hafif ticari araçta sürücü Murat İlhan (39) ve kızı Zeynep İlhan (9) öldü. Araçta sıkışan eşi Hanife İlhan (37) ağır yaralı olarak Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

ÇANKIRI'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki Murat İlhan (39) ile kızı Zeynep İlhan (9) hayatını kaybetti eşi Hanife İlhan (37) ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İstanbul-Samsun kara yolu Kurşunlu ilçesi Çavundur mevkisinde meydana geldi. Murat İlhan'ın kontrolünü kaybettiği 55 GN 880 plakalı hafif ticari araç, bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Murat İlhan ile kızı Zeynep İlhan'ın (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücünün eşi Hanife İlhan (37) ise kurtarılıp, sağlık görevlilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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