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Ankara Üniv. Rektörü Ünüvar, COP31'de YÖK'ün üniversitelerle rol alacağını söyledi

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Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, 9-20 Kasım'da Antalya'daki COP31'de YÖK'ün üniversitelerle aktif rol alıp iklim birikimlerini sunacağını söyledi. Ünüvar, Çankırı Şabanözü'ndeki 53,1 megavatlık güneş enerjisi santralinin öğrencilere staj alanı olacağını belirtti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversitelerle birlikte aktif rol alacağını, üniversitelerin iklim alanındaki birikimlerini sunacağını söyledi.

Ünüvar, AA muhabirine, iklim dezenformasyonuyla mücadelede bilginin doğru mecraya ulaştırılmasının önem taşıdığını dile getirdi.

COP31'de YÖK'ün üniversitelerle etkinliklerde yer alacağını belirten Ünüvar, "Üniversiteler hem iklimle ilgili bütün birikimlerini orada sunma imkanı hem de yeni fikirler, yeni öğrenme kaynakları edinip daha sonra bunları kendi kurumlarında uygulama imkanı bulacak." dedi.

Prof. Dr. Ünüvar, iklimle ilgili konulara yükseköğretim müfredatında giderek daha fazla yer verildiğine dikkati çekerek, "İklim değişikliği bütün dünyanın konuştuğu bir konu. Yükseköğretim kurumlarının, yani üniversitelerin de bu konuya bigane kalması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Güneş enerjisi santrali öğrencilere staj alanı olacak

Ankara Üniversitesinin Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde güneş enerjisi santrali kurduğu bilgisini paylaşan Ünüvar, şöyle devam etti:

"Biz, Türkiye'yi 53,1 megavatlık bir temiz enerji kaynağına kavuşturuyoruz. Aynı zamanda dışarıya bağımlılığımızı azaltmış oluyoruz. Yani bu hem ekonomi hem çevre hem de sonraki nesillere bırakacağımız miras açısından son derece kıymetli. Nallıhan Meslek Yüksekokulumuzda temiz enerjiyle ilgili bir bölüm açtık. O bölümdeki öğrencilerimiz de orada yoğun bir şekilde staj yapacaklar. Bir yandan araştırmacılarımız araştırma yaparken öbür yandan da öğrencilerimizin hem araştırmanın bir parçası olmasını hem de staj imkanıyla o faaliyetin bir parçası olmasını temin ediyoruz."

"İklim dezenformasyonu şekil değiştirdi"

Ünüvar, iklim dezenformasyonunun yalnızca yanlış bilgiden ibaret olmadığının altını çizerek, doğru bilginin bağlamından koparılmasının, eksik verilmesinin ya da çözümlerin abartılı sunulmasının da insanlarda olumsuz algıya yol açtığını aktardı.

Prof. Dr. Ünüvar, sözlerini şöyle tamamladı:

"COP31'e giderken medyaya önemli bir rol düşüyor. Olumsuz algıyı düzeltmek de iklim dezenformasyonuyla mücadele kapsamında. Sadece bilgiyi doğru bir şekilde aktarmanız yetmiyor. O bilgiyi doğru bir şekilde mecrasına da ulaştırmanız lazım."

Kaynak: AA
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