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Çankırı'nın Şabanözü ve Orta ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Şabanözü Şehit Murat Somuncu Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, yaptığı konuşmada, öğretmenlerin geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Program, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerin ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesiyle sona erdi.

Etkinliğe Şabanözü Kaymakamı Osman Uysal, Belediye Başkanı Faik Özcan ile kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Orta

Orta ilçesinde Öğretmenler Günü kutlamaları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı.

Kutlamalar kapsamında Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin bilgi aktaran değil, her bakışa yaşam inancı aşılayan, hayallerin ufkunu genişleten kişiler olduğunu dile getirdi.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletileri ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa, Orta Kaymakam Vekili Saliha Karataş, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci ile kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA