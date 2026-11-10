AK Partili İzmir vekili Çankırı, HABAŞ patlamasında yaralanan işçileri ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçileri hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çankırı, patlamanın ardından Aliağa Devlet Hastanesi, İzmir Şehir Hastanesi ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. İşçilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Çankırı, yaralılarla ve yakınlarıyla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan ve İzmir Valisi Süleyman Elban da yer aldı.

Çankırı, Aliağa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Yılmaz Çam, İsmail Kavas, Okan Gülçiçek ve Mahsun Dursun ile görüşerek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı işçilerin aileleriyle de görüşen Çankırı, yaşanan olay nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Çankırı, yaralıların tedavi süreçlerinin ve ailelerin yaşadığı sürecin yakından takip edildiğini belirterek, "Her zaman yanınızdayız" mesajı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı