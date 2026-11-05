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Çankırı'da son bir haftanın operasyonlarında 35 şahıs yakalanıp 1'i tutuklandı

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Çankırı'da son bir haftanın operasyonlarında 35 şahıs yakalanıp 1'i tutuklandı
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Çankırı'da 26 Ekim-2 Kasım arasında il genelinde yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalandı, 1'i tutuklandı. Operasyonlarda 7 şüpheli de yakalanırken trafikte bin 61 sürücüye işlem yapıldı ve 136 araç men edildi.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında il genelinde asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalanırken, şahıslardan 1'i tutuklandı. Öte yandan, ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen 3 operasyonda ise 7 şahıs yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, 3 bin 997 adet sentetik kannaninoid, 9 gram kubar, 3.43 gram kannabinoid, 100 gram metamfetamin, 8.69 gram amfetamin, 47 adet sentetik ecza hapı, 40 paket sigara, 6 litre alkol, 1 adet kazı malzemesi, 1 afet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak be 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Öte yandan, trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda ise kural ihlali yaptığı tespit edilen bin 61 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, 136 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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