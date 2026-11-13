Çankırı'da Ahıska Türkleri sürgünün 82. yılında mezarlıkta anıldı

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Çankırı'da, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 82. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Çankırı İl Başkanlığınca Ahıska Türkleri Mezarlığı'nda düzenlenen programda, dua edildi, kabirlere çiçek bırakıldı.

TÜRKAV Çankırı İl Başkanı İsa Bölükbaşı, burada yaptığı konuşmada, sürgünün üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen acının hala taze olduğunu söyledi.

Sürgün sırasında yaklaşık 17 bin Ahıska Türkü'nün açlık, soğuk ve hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini, hayatta kalanların ise gönderildikleri bölgelerde uzun yıllar zorluklarla mücadele ettiğini belirten Bölükbaşı, "Acı, hala hafızalarda ve yüreklerde taze. 600 bine yakın Ahıskalı Türk, dünyanın çeşitli yerlerinde vatanlarına hasret olarak yaşıyor. 14 Kasım günü vatanlarından sürülen Ahıska Türkleri, sürgündeyken çektikleri eziyetlerle yaşadıkları zor ve acı günleri hafızalarından silemiyor." dedi.

Sürgünlere rağmen Ahıska Türklerinin kültürlerini ve kimliklerini korumayı başardığını dile getiren Bölükbaşı, "Sürgünlere ve soykırımlara rağmen var olma iradesini gösteren, ölüm kalım mücadelesi verip kendilerinden sonraki nesillere bu mücadeleyi miras bırakan soydaşlarımıza sağlıklı ve uzun ömürler dilerken hayatlarını kaybedenleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, MHP İl Başkanı Fatih Kaya, Ülkü Ocakları Başkanı Şükrü Kurt, MHP İl Genel Meclis Grup Başkanı Kamil Çoban ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA