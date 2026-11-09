Çankırı Yapraklı'da 1700 rakımlı Büyük Yayla kar sonrası dronla görüntülendi

Çankırı Yapraklı'da 1700 rakımlı Büyük Yayla kar sonrası dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kasım ayında etkili olan kar yağışının ardından 1700 rakımlı Büyük Yayla beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplı ormanları ve doğal güzellikleri dronla görüntülenen yayla, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
??????? Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Büyük Yayla'nın oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
İlçenin kuzeyinde yer alan 1700 rakımlı Büyük Yayla ve çevresi, kasım ayında etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Zengin orman varlığı, çam ağaçları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle öne çıkan yaylada, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.
Macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken yaylanın karla kaplı ormanları ve doğal güzellikleri dronla kaydedildi.
Kaynak: AA