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Çankırı Kurşunlu'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı, 2 kişi öldü, 1 yaralandı

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Çankırı Kurşunlu'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı, 2 kişi öldü, 1 yaralandı
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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde D100 kara yolu Çavundur mevkisinde hafif ticari bir aracın bariyerlere çarpması sonucu sürücü ve 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, sürücünün eşi yaralandı. Yaralı eş Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde hafif ticari araçların bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü ve kızı ölürken, eşi ise yaralandı.

Kaza, Kurşunlu ilçesi D100 kara yolu Çavundur mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat İlhan idaresindeki 55 GN 880 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Bariyerlere ok gibi saplanan hafif ticari aracın sürücüsü Murat İlhan ile kızı Zeynep İlhan (9) olay yerinde hayatını kaybederken, Araçta sıkışan sürücünün eşi Hanife İlhan (37) ise ekipler tarafından kurtarılarak Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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