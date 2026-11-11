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Hisarcık'ta eski maden sahası 200 karaçam fidanıyla ağaçlandırıldı

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Hisarcık'ta eski maden sahası 200 karaçam fidanıyla ağaçlandırıldı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Hamamköy Çankırı mevkiindeki eski maden sahasına 200 karaçam fidanı dikildi. Etkinliğe Kaymakam Erkan Atam ve protokol üyeleriyle öğrenciler katıldı; öğrencilere fidan dikimi anlatıldı ve şapka dağıtıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, eski maden sahasına 200 karaçam fidanı dikildi.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, Hamamköy Çankırı mevkiindeki eski maden sahasında düzenlendi. Hisarcık Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlanan alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Kaymakam Erkan Atam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Hisarcık Orman İşletme Şefi Bilal Acar, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında 200 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu. Fidan dikimi öncesinde Orman İşletme Şefi Bilal Acar, öğrencilere fidan dikiminin önemi ve doğru dikim yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Program sonunda katılımcılara kek ve meyve suyu ikram edilirken, öğrencilere şapka dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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