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Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu, deprem ne zaman oldu?

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Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu, deprem ne zaman oldu?
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Akşam saatlerinde İç Anadolu'da meydana gelen deprem, başkentte yaşayan vatandaşları da tedirgin etti. Ankara'ya komşu Çankırı'da kaydedilen sarsıntının ardından Ankaralılar, depremin kentte hissedilip hissedilmediğini araştırmaya başladı.

Sarsıntının ardından " Ankara'da deprem mi oldu?", "Deprem kaç büyüklüğünde?" ve "Deprem ne zaman oldu?" soruları gündeme geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son deprem hakkında tüm detaylar.

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Hayır, son deprem Ankara'da değil, Ankara'ya komşu Çankırı'da meydana geldi. Merkez üssü Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Balıbağı köyü olan deprem, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü akşam saatlerinde kaydedildi. Sarsıntı, Çankırı il merkezi ve ilçelerinde hissedildi. Çankırı, Ankara'ya karayoluyla yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Deprem, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 18.10'da meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin saatini 18.10.24, AFAD ise 18.10.25 olarak kaydetti.

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3,3 olarak açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının yerel büyüklüğünü 3,6, moment büyüklüğünü ise 3,5 olarak ölçtü. İki kurumun ölçümleri arasındaki farkın, kullanılan istasyon ağları ve hesaplama yöntemlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

DEPREMİN DERİNLİĞİ KAÇ KİLOMETRE?

AFAD verilerine göre deprem yerin 6,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 5,3 kilometre olarak hesapladı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD, depremin merkez üssünü Çankırı'nın Merkez ilçesi olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nin ilksel verilerinde ise merkez üssü, Merkez ilçeye bağlı Balıbağı köyü olarak gösterildi. Kandilli verilerine göre depremin koordinatları 40.5640 kuzey enlemi ve 33.7928 doğu boylamı olarak kaydedildi.

DEPREMDE CAN VEYA MAL KAYBI VAR MI?

Deprem sonrasında can kaybı, yaralanma ya da hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sarsıntı, Çankırı'da vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

BUGÜN BAŞKA DEPREM OLDU MU?

Bölgede gün içinde küçük çaplı bir sarsıntı daha kaydedildi. Çankırı'nın Eldivan ilçesinde saat 16.49'da 0,9 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte hafif bir deprem meydana geldi.

SON DEPREM AFAD VE KANDİLLİ VERİLERİ
AFAD verileri:

Tarih: 11 Kasım 2026 Çarşamba

Saat: 18.10.25

Büyüklük: 3,3 (ML)

Derinlik: 6,9 kilometre

Merkez üssü: Merkez (Çankırı)

Kandilli Rasathanesi verileri:

Tarih: 11 Kasım 2026 Çarşamba

Saat: 18.10.24

Büyüklük: 3,6 (ML) / 3,5 (Mw)

Derinlik: 5,3 kilometre

Merkez üssü: Balıbağı (Çankırı)

Osman Demir
Osman Demir
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