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Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

ÇAKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü, Gençlik Sağlığı ve Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu ile Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu tarafından Yeşilay Çankırı Şubesi işbirliğinde "Kampüste Bisiklet Turu" etkinliği gerçekleştirildi.

"Rüzgarı Hisset, Özgürlüğü Yaşa!" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Uluyazı Kampüsü Kapalı Spor Salonu önünden başlayan bisiklet turu, Yeşilay Genç Ofis'te (Yeşilev) katılımcılara çay ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA