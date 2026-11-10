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Çankırı'nın Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

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Çankırı'nın Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Çerkeş-Kızılcahamam arasındaki Işık Dağı mevkisinde bazı sürücüler yolda kalırken maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Çankırı'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı görüldü.

Çerkeş- Kızılcahamam arasındaki Işık Dağı mevkisinde kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede yolda kalan araçlar ve kazalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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