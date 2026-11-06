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Çankırı Atkaracalar'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Çankırı Atkaracalar'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde D100 karayolunda otomobil, park halindeyken yola çıkmak isteyen tıra arkadan çarptı ve otomobil sürücüsü yaralandı. Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde, tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı'nın Atkaracalar ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Bayraktar (53) idaresindeki 81 EB 786 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeyken yola çıkmak isteyen H.A. yönetimindeki 53 EK 301 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan Bayraktar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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