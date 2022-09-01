Büyükşehir Belediyesi Haberleri - Büyükşehir Belediyesi Haber - Haberler

Büyükşehir Belediyesi Haberleri
Büyükşehir Belediyesi haber, Büyükşehir Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Balıkesir gündem haberi: BALIKESİR-BALIKESİR'DE CAN DOSTLAR İÇİN 'PATİ KART' UYGULAMASI
Son dakika haberi | Hatay Büyükşehir Başkanı Savaş Başarılı Öğrenciler ile Bir Araya Geldi
Büyükşehir zabıtasından Başkan Büyükkılıç'a 196. yıl dönümü ziyareti
Başkan Büyükkılıç'a öğrencilerden ve ailelerden 'ulaşım' teşekkürü
Kayseri haberleri! Büyükşehir, 'teknolojik tayfa'yı Kayseri'de ağırlıyor
Mersin haberi | Mersin'de yüzme kurslarına yetişkinler de ilgi gösteriyor
Manisa haberleri! Manisa'da 72 bin zeytin kasası üreticilerle buluştu
Aydın yerel haberi... Başkan Çerçioğlu, alternatif tarım ürünleriyle Aydın çiftçisine destek oluyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kimdir? Mustafa Tunç Soyer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tunç Soyer'in hayatı ve biyografisi!
Aydın yerel haberi: Aydın Büyükşehir'den Zafer Bayramı Temalı Resim Sergisi
Aydın haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Merkezi Alternatif Ürünlere Ev Sahipliği Yapıyor
Eskişehir yerel haberi | Eskişehirli Sanatseverlerden Kurtuluş Konserine Büyük İlgi
Eskişehir haberi... Eskişehir'de Büyük Zaferin 100. Yılında Görkemli Kutlama
Konya haber! Konya'da Abdülhamid Han Caddesi'nde 3. etap çalışmaları sürüyor
Hatay haberleri | Hatay Expo'da Murat Boz'la Zafer Bayramı Kutlaması
Tokat yerel haberleri | Hayvanat Bahçesi Pazar günü gençlere ücretsiz
Malatya yerel haberleri: Türkiye Yazarlar Birliği 'Kale İçi Sohbetleri' Sona Erdi
Eskişehir haberi | Futbol turnuvasında kupa İnönü Üniversitesi'nin
Balıkesir haberi! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 50 salça makinesini üreticiye hibe etti
Başkan Altay: "Kurak arazilerde aspir üretiminin yaygınlaşması için çalışıyoruz"
Şanlıurfa haberi! Şanlıurfalı çocuklar AVM'de kültür ve sanatla tanışıyor
ABB'nin yetişmesinde teknik destek verdiği aronya, ikinci hasadını verdi
Diyarbakır yerel haberleri | Diyarbakır'da "Mola evleri" özel gereksinimli bireylere nefes oldu
Eskişehir yerel haberleri: Eskişehir'de Girişimci Kadınlardan 'Bal Gibi' Üretim
Eskişehir yerel: Melek Mosso 2 Eylül'de Eskişehirlilerle Buluşacak
Kayseri gündem haberi... Kayseri Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere destek
Mersin haberi: Mersin Büyükşehir Engelsiz Yaşam Parkı'nda Zafer Bayramı Coşkusu
Trabzon spor: Bisiklet Fest kapsamındaki Tour Of Sakarya, dördüncü etabın ardından sona erdi
Bein Sports 2 canlı izle! 28 Ağustos Pazar Kayserispor - Giresunspor Süper Lig maçını canlI izle! Bein Sports 2 canlı izleme linki!
Eskişehir haberleri | Büyük Zafer'in 100. Yılı Eskişehir'de Coşkuyla Kutlanacak
Son dakika haberleri | Dörtyol'daki Trafik Kazasına Hatay Büyükşehir İtfaiyesi'nden Hızlı Müdahale
Eskişehir yerel haberleri: Eskişehir Büyükşehir'in 'İmren Erşen Oya Müzesi'ne Yabancı Turistlerin İlgisi Sürüyor
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki araca çarptı
Mersin yerel haberi... Mersin Büyükşehir'in Öğrenim Yardımı Başvuruları Başlıyor
Mersin yerel: Mersin Büyükşehir, Zafer Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Yüzme Şenliği Düzenledi
Bursa haberi... Bursa Büyükşehir Belediyesi, incir üreticisine can suyu oldu
Mersin yerel haberleri | Mersin Büyükşehir'den "Zafere Doğru 100. Yıl Oratoryosu"
Kastamonu yerel haberi | Denizli itfaiyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
Büyükşehir yaz Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet programı düzenledi
Son dakika haber... Fethiye'nin Foça Mahallesi'ne Yeni Mesire Alanı Kazandırılıyor
Tekirdağ yerel: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Üreticilere Makine ve Ekipman Desteğini Sürdürüyor
Eskişehir haberleri: Eskişehir'de Tarım İşçisi Kadınlara Yönelik Kadın Sağlığı Eğitimleri Başladı
Eskişehir haberleri... Eskişehir Büyükşehir'in Yaz Okulu Eğitimleri Tamamlandı
Eskişehir haberi | '3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve Spor Festivali' Başladı
İzmir yerel haberi | Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'daki Bayındır Mahallesinin Yolunu Asfaltladı
Ankara haberi: Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, '2026 Avrupa Gençlik Başkenti'nin Ankara Olması İçin Çalışmalara Başladı
Mersin yerel haberleri: Mersin Büyükşehir'in İşitme Engellilere Yönelik Ücretsiz Bilgisayar Kursu Sürüyor
Kayseri yerel haberleri | Başkan Büyükkılıç, medeniyetler şehri Kayseri'nin tarihine sahip çıkıyor
Kırsaldaki dar gelirli kızlar ücretsiz yurt ve eğitim desteğiyle üniversiteli oldu
Samsun haberi... Samsun Büyükşehir Belediyesinden TEKNOFEST ziyaretçilerine kamp alanı
Balıkesir haber... Balıkesir'de sahillerden 3 ayda 319 ton atık toplandı
Van yerel haberi | Van Büyükşehir Belediyesi yeni memurlar için yemin töreni düzenledi
Antalya haberleri! Antalya Büyükşehir Manavgat'ta Sorunlu İsale Hattını Yeniliyor
Başkan Altay: "Yaptığımız çalışmalarla altyapıyı tamamlarken ilçelerimize görsel bir güzellik de kazandırıyoruz"
Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahlat Otağı'nda
Muğla haberleri... Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 'Temiz Petek' Projesi
Aydın haberleri! Aydın Büyükşehir Ekipleri Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor
Kayseri haberi | Melikgazi'nin muhtarları büyükşehirin misafiri oldu
Mersin haberi: Mersin Büyükşehir'den Kente 16 Bin Metrekarelik Hobi Parkı
Malatya haberi | Malatya Hayvanat Bahçesinin sakinleri bu yıl 32 yavru dünyaya getirdi
Son dakika haberleri! Büyükşehir İtfaiyesi'nden KAYMEK kursiyerlerine 'yangın eğitimi ve semineri'
Diyarbakır haber... TESCİLLİ DİYARBAKIR KARPUZUNUN HASADINA BAŞLANDI
Aydın haberleri: Aydın Büyükşehir'in Kurslarıyla Üniversiteye Hazırlanan Gençler Memnun
Aydın yerel haberi: Kuşadası Belediyesi 'Eski Kuşadası'nı Yeniliyor
Kahramanmaraş haberleri... KAHRAMANMARAŞ - "Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası
Van gündem haberi... Van'da kurulan "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" ilk toplantısını yaptı
Eskişehir yerel haberi | '3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve Spor Festivali' Başlıyor
Son dakika haberi! Mersin Büyükşehir Personeline, 'En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Gençlik Modülü Eğitimi'
Samsun yerel haberleri | Samsun Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Tekcan'dan Fatura Yolsuzluğu İddiası: "Sorumlu Yalnız Tek Bir Kişi Midir?"
Aydın yerel haberi | Aydın Büyükşehir'in Kurslarıyla Üniversiteye Hazırlanan Gençler Memnun
Aydın yerel haberleri... Kuşadası Belediyesi 'Eski Kuşadası'nı Yeniliyor