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Elbistan'da Tarihi Köprü Yenileniyor: Yeni Köprü 15 Metre Genişliğinde Olacak

Elbistan'da Tarihi Köprü Yenileniyor: Yeni Köprü 15 Metre Genişliğinde Olacak
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan'ın Geçit Mahallesi'nde yaklaşık 51 yıllık köprüyü yıkarak yerine 15 metre genişliğinde ve 63 metre uzunluğunda, 7 ayaklı yeni bir köprü inşa ediyor. 15 milyon TL'lik yatırımla yapılan köprü, çevre mahallelerin Elbistan-Malatya yoluna daha güvenli ve konforlu bağlanmasını sağlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu seyahat imkânı sunmak amacıyla yol ve köprü yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Elbistan’da da ulaşım ağının önemli noktalarında çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmaların adreslerinden biri de kırsal Geçit Mahallesi oldu. Mahallede Söğütlü Çayı üzerinde yaklaşık 51 yıldır bölgeye hizmet veren mevcut köprünün yıkımının ardından, ulaşım standartlarını yükseltecek yeni köprünün yapımına başlandı.

YENİ KÖPRÜNÜN TEMEL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaklaşık 15 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek yeni köprü için sahada yoğun bir çalışma yürütülüyor. Proje kapsamında köprünün temel inşası gerçekleştirilirken, temel bölümündeki demir donatıların bağlantıları yapılıyor ve betonarme uygulamaları sürdürülüyor. Mevcut köprünün yerine inşa edilecek yeni yapı hem daha geniş hem de daha uzun olacak. Yaklaşık 51 yıldır bölgeye hizmet veren mevcut köprü 5 metre genişliğinde ve 53 metre uzunluğundayken, yeni köprü 15 metre genişliğinde ve 63 metre uzunluğunda olacak.

ULAŞIM DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GELECEK

7 ayaklı olarak planlanan yeni köprünün tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki araç trafiğinin daha güvenli ve rahat bir şekilde sağlanması hedefleniyor. Özellikle grup yolu güzergâhında ulaşım sağlayan mahallelerin Elbistan – Malatya Yolu’na bağlantısının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi açısından yatırım önem taşıyor. Yeni köprü yalnızca Geçit Mahallesi’nin ulaşımına katkı sunmayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Eldelek, Ambarcık, Çıtlık, Gündere ve Türkören başta olmak üzere çok sayıda mahallenin ulaşım imkânlarının da iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Platformu
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