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Ankara'da toplu taşımaya yüzde 14,30 zam

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yaptı. Tam bilet 40 TL, öğrenci bileti 20 TL, öğretmen bileti 30 TL oldu. Yeni tarife 23 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olacak.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nde alınan kararla toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yapıldı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılı ocak ayından bu yana toplu taşımanın temel gider kalemlerinde ciddi artışlar yaşandığı, ocak ayında yaklaşık 50 TL olan motorinin litre fiyatının 80,90 TL'ye ulaştığı kaydedildi. Aynı dönemde otobüslerin yedek parça maliyetlerinin yüzde 31,90, zorunlu mali trafik sigortalarının ise yüzde 54,73 oranında arttığı bildirildi.

TAM BİLET 40 TL OLDU

Maliyetlerdeki artış nedeniyle toplu taşıma bilet ücretlerinde yüzde 14,30 oranında artış yapıldığı; 35 TL olan tam biletin 40 TL'ye, 17,50 TL olan öğrenci biletinin 20 TL'ye, 26 TL olan öğretmen biletinin ise 30 TL'ye yükseltildiği belirtildi. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti de 650 TL olarak belirlendi. Yeni tarife, 23 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek alan ailelere sağlanan ücretsiz ulaşım desteğinin devam edeceği belirtildi. Ağustos ayı itibarıyla bu destekten yararlanan kişi sayısının yaklaşık 100 bine ulaştığı, sosyal destek alan ailelerin yaklaşık 40 bin öğrenci çocuğunun da ücretsiz taşınmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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