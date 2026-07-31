CHP Sözcüsü Sarı, partisinin MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Şu an itibarıyla yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız CHP ile yollarını ayırmış görünüyor. Bu belediyelerimizden 2 tanesi büyükşehir belediyesi. Bize ait 12 büyükşehir belediyesinden 10'u CHP içinde siyaset yapmaya devam ediyor." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, toplantıda, ülke ve parti gündemine dair değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

MYK'de "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yasal çerçeve konusunu da değerlendirdiklerini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Henüz tasarı önümüze gelmediği için tasarının içeriğine ilişkin söyleyecek fazla bir sözümüz yok. Ancak biz süreci takip ettiğimizi ve bu sürecin geciktiğini tekrar kayıt altına almak istiyoruz. CHP olarak komisyondaki raporumuzun arkasındayız. Bu konunun parlamento içinde şeffaf zeminlerde açık bir biçimde tartışılması gerektiğini ve bununla ilgili her türlü desteğin verileceğini de yine kayıt altına almak istiyoruz."

Sarı, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştirerek, "Bizler bu belediye başkanlarımız yargılanmasın demiyoruz ancak bu belediye başkanlarımız yargılanırken masumiyet karinesini esas alan ve hukukun genel ilkelerine uygun bir biçimde yargılanması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

MYK'de parti içi değerlendirmelerin de olduğunu dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Boş bulunan 12 ile atama yaptık. Amasya için Emin Kalyoncu arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz. Artvin için Ahmet Özdemir arkadaşımızı belirlemiş bulunuyoruz. Balıkesir için önceki dönem milletvekillerimizden Fikret Şahin, Burdur için Recep Mutlucan, Giresun için Ahmet Nejat Karaibrahim arkadaşımız bu sorumluluğu üstlenecek. Çorum ilinde Tuncay Yılmaz, Kars için Muhammet Baran Karahan, Kastamonu için Uğur Alemdar, Kütahya için Nihat Sargın arkadaşımızı değerlendirmiş bulunuyoruz. Rize için Muhittin Bayrak, Trabzon'da Mustafa Gültekin ve Zonguldak'ta Olcay Can arkadaşımızı atanmış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek."

Sorular

Sarı, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı'nın atandığı söyleniyor. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?" sorusuna Sarı, "MYK'de bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem oldu ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız." yanıtını verdi.

Sarı, "Özgür Özel yönetiminde görevde olan Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi gibi Parti Meclisi'nde olan isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilerek partiden ihraç edileceğine dair iddialar vardı. Böyle bir şey var mı?" sorusunu ise "Bu konuyu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde CHP'nin içinde olup, onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz." şeklinde cevapladı.

Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün CHP'ye dönüşüne ilişkin soru üzerine Sarı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu vekilimizle ilgili bir hukuki süreç işliyordu. Vekilimiz bu hukuki süreçlerde mahkemenin konusuz kaldığına ilişkin ya da mahkeme süreçlerinde aklamayla ilgili süreçlerini tamamladı. Dolayısıyla aklanıp CHP'ye yeniden gelmek istedi. Biz de gerekli süreçleri işlettik. Yani üyelik işlemleri tamamlandı. Muhtemelen Pazartesi günü itibarıyla CHP Grubu'nun bir parçası olacak."

Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında CHP yönetimine ilişkin, "Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak değiliz." sözlerinin sorulması üzerine "Almayabilir, kendisi böyle bir değerlendirme yapabilir ama CHP'nin özgül ağırlığı ortadadır, apaçıktır, son derece nettir." dedi.

"Dokunulmazlıklar Meclis'in gündemine gelirse sizin şaibeli olarak nitelediğiniz ve disipline sevk ettiğiniz 9 milletvekili hakkında özellikle CHP'nin tavrı ne olacak?" sorusu üzerine Sarı, "Bunu değerlendirmedik, bununla ilgili bir karar da almış değiliz. O konu gündeme geldiğinde değerlendiririz ama biz ilke olarak dokunulmazlıklar konusundaki tavrımız nettir. Biz dokunulmazlığın kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılmasını, savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sarı, CHP'den üye istifalarının sorulması üzerine, "Son iki yılda üye olan 500 bin civarında üye vardı. Bu üyelerin ağırlıklı bir biçimde CHP ile yollarını ayırdığını görüyoruz." dedi.

CHP'den istifa eden belediye başkanı sayısının sorulması üzerine Sarı, "Resmiyete dönüşmüş olan belediye başkanları üzerinden istifalarını takip ediyoruz. Şu an itibarıyla yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız CHP ile yollarını ayırmış görünüyor. Bu belediyelerimizden 2 tanesi büyükşehir belediyesi. Bize ait 12 büyükşehir belediyesinden 10'u CHP içinde siyaset yapmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA