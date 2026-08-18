Böcek'ten İmamoğlu'na 15 Milyon Avro İddiası

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ek ifade verdi. Böcek ifadesinde; adaylığı karşısında Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon avro istediğini, bu paranın 5 milyon avrosunu 'havala' yöntemiyle gönderdiğine ilişkin zarfı İstanbul'da İmamoğlu'na teslim ettiğini söyledi.

Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu ile görüşmelerine dair 27 Haziran'da verdiği ek ifadesini detaylandırmak istediğini söyledi. Buna dair savcılıkta yeni ifade veren Böcek, "Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine birtakım güvenceler verdiğini ve başkan adaylığı karşılığında ödeme gerçekleştireceğini öğrenmem üzerine, 30 Kasım 2023'te özel kalemim Yasin Y. ile birlikte İstanbul'a hava yolu ile gittim. Bir otelde görüşme gerçekleştirdim" dedi.

Böcek, söz konusu görüşmeye ilişkin ifadesinde, İmamoğlu'nun başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini kendisinden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon avro maddi destek istediğini, kendisinin de bu tutarı zaman içerisinde elinden geldiğince karşılayacağını söylediğini ifade etti.

'HAVALA' SİSTEMİ TEKLİFİ

Görüşmenin ardından Antalya'ya döndüğünü belirten Böcek, seçim bütçesi için ayırdığı bir miktar parayı ismini açıklamak istemediği bir dostuna emanet ettiğini, bu kişiye İstanbul'da 5 milyon avro ödeme yapması gerektiğini söylediğini aktardı. Emanet ettiği paranın 5 milyon avronun altında olması nedeniyle kalan miktarı borç olarak tamamlamasını istediğini kaydeden Böcek, arkadaşının bunu kabul ettiğini aktardı. Böcek, arkadaşının kendisine 'havala' olarak adlandırılan bir para transfer sisteminden bahsettiğini anlattı.

Böcek, arkadaşının yanında bulunan 100 TL'lik banknotun fotoğrafını çektiğini, ardından aynı parayı üzerinde bir isim ve telefon numarası bulunan not kağıdıyla birlikte zarfa koyarak kendisine verdiğini söyledi. Böcek'in anlatımına göre arkadaşı, zarfın ödeme yapılacak kişiye verilmesi halinde paranın İstanbul Kapalıçarşı'da teslim alınabileceğini belirtti.

'NOT KAĞIDINDA TAÇ DÖVİZ YAZIYORDU'

Savcılık tarafından, 'havala' sistemini kullandırdığı kişinin kimliği ile zarftaki isim ve telefon numarası sorulan Böcek, arkadaşının kimlik bilgilerini vermek istemediğini söyledi. Telefon numarasını aradan yaklaşık iki yıl geçtiği için hatırlamadığını belirten Böcek, not kağıdında ise 'Taç Döviz' yazdığını hatırladığını ifade etti. Böcek, paranın Kapalıçarşı'da bulunan Taç Döviz isimli iş yerine gönderilmiş olabileceğini, teslim alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi.

'İMAMOĞLU'NA ZARFI TESLİM ETTİM'

Böcek, para transferinin bu şekilde gerçekleştirilmesinin ardından 16 Aralık 2023'te İmamoğlu'nu arayarak yüz yüze görüşmek için randevu istediğini, İmamoğlu'nun kendisine 17 Aralık 2023 için randevu verdiğini belirtti. Yasin Y. ile yeniden İstanbul'a gittiğini, seçim ofisi olarak bildiği yüksek katlı bir plazanın giriş katında İmamoğlu yalnız görüştüğünü anlattı. Böcek, bu görüşmede arkadaşının verdiği, içerisinde 100 TL ve not kağıdı bulunan zarfı İmamoğlu'na teslim ettiğini kaydetti. Talep edilen paranın kalan bölümünü ise 'Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde' halledeceğini söylediğini ifade eden Böcek, İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle kalan ödemeyi yapmadığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı