Ömeriye Camisi'nde Fransız İşgalinin İzleri: 17 Mermi Bulundu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep'teki tarihi Ömeriye Camisi'nin restorasyon çalışmalarında, Kurtuluş Savaşı dönemindeki Fransız işgalinin izlerini taşıyan 17 mermi tespit edildi.

Şahinbey ilçesi Düğmeci Mahallesi'nde bulunan ve kentin en eski camileri arasında yer alan Ömeriye Camisi, depremlerde zarar gördü.

Minarenin zarar gören bölümlerinde taşların içerisine saplanan ve zamanla üzeri kapanan, Kurtuluş Savaşı dönemindeki Fransız işgalinin izlerini taşıyan 17 mermi tespit edildi.

Mermilerin saplandığı taşlar, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Mermilerin 25 Aralık Panorama Müzesi'nde sergilenmesi için Büyükşehir Belediyesince çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, AA muhabirine, kentin işgal döneminde 38 aylık bir mücadele verdiğini ve bu süreçte camilerin de zarar gördüğünü söyledi.

Kentin 1918'de İngilizler, 1919'da Fransızlar tarafından işgal edildiğini anlatan Severoğlu, "Camiler o dönem şehrin en önemli merkezleridir, savunmada da çok önemli bir rol üstlenmiştir. Gaziantep'in camileri Fransızlar tarafından hem bombardımana uğradı hem de tüfeklerle kurşunlar atıldı." dedi.

Depremde özellikle minarelerin yıkılması nedeniyle onarım çalışmaları başlatıldığını dile getiren Severoğlu, restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan mermilerin kontrol mühendisleri ve mimarlar tarafından kayıt altına alındığını belirtti.

"Kurşunların müzelerimizde sergilenmesi çok önemli"

Severoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak Şehitler Anıtı ve Saygı Müzesi ile 25 Aralık Panorama Müzesi'nde benzer eserleri belgeleyip sergilediklerini ifade etti.

Ömeriye Camisi'nde bulunan kurşunları da bu müzelerde sergilemek için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla çalışma başlattıklarını belirten Severoğlu, şöyle konuştu:

"Burada bulunan kurşunların müzelerimizde sergilenmesi çok önemli çünkü dünya değişmiyor. Onların attıkları mermiler bizim camilerimizi tamamen yerle bir etti. İşgal yıllarında uluslararası konferanslarda ve o dönem alınan kararlara göre sivil hedeflere kullanılması yasak olan silahlar var. Kimyasal silah, 135'lik-155'lik toplarla şehirlerin bombalanması yasak ancak Fransızlar savaş suçu işleyerek o dönem şehri bombardımana tuttu. Gaziantep'teki camilerimizin, minarelerimizin 'Gazi' olarak anılmasının temel sebebi de budur. İçerisinde kurşun yememiş hiçbir camimiz yok."

Savaşlarda yaşanan acıların aslında pek değişmediğini dile getiren Severoğlu, "Dünyada yaşadığımız olaylar hiç değişmiyor. Bir asır önce Gaziantep'te camilerimiz, minarelerimiz bombalanırken bugün Gazze'de aynı bombardımanlara rastlıyoruz. Geçmişte Balkan ülkelerinde yaşanan birtakım savaşlarda benzer olayları gördük. Bugün Ukrayna'da da yaşanıyor tıpkı Gazze'de bugün hastanelerin yıkılması gibi Fransız işgalinde de bombardıman nedeniyle hastanelerimiz yıkıldı, camilerimiz hedef alındı." dedi.

Severoğlu, tarihin geleceğe doğru şekilde aktarılması için bu yaşananların belgelenerek sergilenmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA