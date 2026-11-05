Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı Çukurova'da sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Valilik koordinasyonunda Çukurova'da yürütülen çalışmada DSİ, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesi ekipleri yıkılan yapıların kalıntılarını kamyonlarla taşıyor.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Göl kıyısındaki kaçak yapılaşma ve işgallere karşı Valilik koordinasyonunda başlatılan çalışmalar merkez Çukurova ilçesinde sürüyor.

Devlet Su İşleri ile Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirilen yapıların kalıntılarını kamyonlarla alandan taşıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Seyhan Baraj Gölü çevresindeki kaçak yapıların yıkılmasının ardından ortaya çıkan molozların kaldırılması ve bölgenin temizlenmesine katkı sağlayan kurumlara ve ekiplere teşekkür edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuya ait alanların korunması, çevre düzeninin sağlanması ve Seyhan Baraj Gölü'nün doğal dokusunun muhafazası amacıyla, mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alarak çalışmaya devam edeceğiz. Doğal güzelliklerini koruyan, kent düzenini gözeten ve her yönüyle yaşanabilir bir Adana'yı gelecek nesillere emanet etmekte kararlıyız."

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada

Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu

Ünlü ismin başını yaktı! Her gün 2 saat odasında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar işin içine girmiş

Erdoğan'dan Fatma Betül'ü akıllara getiren sözler: Hiç ummadığınız...
Nevşehir'de 1024 üyeli 'radar çevirme' WhatsApp grubuna operasyon! Grubun 3 yöneticisi gözaltında

Radar noktalarını WhatsApp'tan paylaştılar! 3 kişi gözaltında
TBMM'de 'Şerefsiz' kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti

Komisyonda ortalık karıştı, Bakan Şimşek salonu terk etti
Yörük Kızı dizisinde oyuncu krizi! Lara Aslan kadrodan çıkarıldığını öne sürdü

Daha sete çıkmadan kriz patladı! Oyuncu kadrodan çıkarıldı
Ankara'da otopark stoperinde düşen çocuğun babası asli kusurlu bulundu! Market hakkında takipsizlik

Otoparkta düşen çocuk için suç duyurusu! Kusurlu çıkan baba oldu