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Hatay Samandağ'da 2 katlı evin ikinci katındaki yangını itfaiye söndürdü

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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Sutaşı Mahallesi'nde 2 katlı bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sutaşı Mahallesi'ndeki 2 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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