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Erzurum Palandöken'de 06 U 3063 plakalı otomobil yangında kullanılmaz hale geldi

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Erzurum Palandöken'de 06 U 3063 plakalı otomobil yangında kullanılmaz hale geldi
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde açık otoparkta park halindeki 06 U 3063 plakalı otomobil çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde, park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Adnan Menderes Mahallesi Dilek Sokak'taki açık otopark bulunan 06 U 3063 plakalı otomobil, yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, gelen ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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