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Mersin'de sağanak caddeleri dereye çevirdi! Ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler mahsur kaldı

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Mersin'de sağanak caddeleri dereye çevirdi! Ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler mahsur kaldı
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Mersin'de Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısının ardından gün boyu etkili olan sağanak, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde caddeleri su altında bıraktı. Bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su basarken, sürücüler yollarda mahsur kaldı. Belediye ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışması başlattı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç de bölgede incelemelerde bulundu.

MERSİN'de etkili olan sağanak nedeniyle merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde caddeler su altında kalırken, bazı ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı.

TURUNCU KODLA UYARILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısında bulunduğu Mersin'de sabah saatlerinde başlayan yağış, kent merkezinde gece yarısına kadar zaman zaman sağanak şeklinde etkili oldu. Yağış nedeniyle Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Bazı bulvarlarda trafik yoğunluğu yaşanırken sürücüler yollarda mahsur kaldı. Birçok ev ve iş yerinin giriş katları sular altında kaldı. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

BAŞKAN VEKİLİ SAHAYA ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, gece saatlerinde su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ yetkilileriyle birlikte sahaya çıkan Genç, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde bulunan Siteler Mahallesi, Yalınayak Deresi ve Hal Katlı Kavşağı'ndaki son durumu yerinde değerlendirdi. Mahalle sakinleriyle görüşen Genç, taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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