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Diyarbakır'da belediye otobüsü alev alıp yandı, yolcular tahliye edildi

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Diyarbakır'da belediye otobüsü alev alıp yandı, yolcular tahliye edildi
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Diyarbakır Fabrika Mahallesi'nde öğle saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 BU 408 plakalı otobüs seyir halindeyken alev aldı. Şoför yolcuları tahliye etti; itfaiye yangını söndürdü, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın cep telefonuyla görüntülendi.

DİYARBAKIR'da seyir halindeyken alev alan belediye otobüsü yandı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Fabrika Mahallesi'nde öğle saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 BU 408 plakalı otobüs, seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden şoför, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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