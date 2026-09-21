Haberler

Antakya Narlıca'da otluk alanda çıkan yangın ekipler sayesinde büyümeden söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya Narlıca'da otluk alanda çıkan yangın ekipler sayesinde büyümeden söndürüldü
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA
Türkiye'den gitti, Portekiz'i sallıyor! Farioli'den 7'de 7

Önüne geleni ezip geçiyor! Bu adamı kim durduracak?

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'u karıştıran 'zehirlenme' iddiası! Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

İstanbul'u ayağa kaldıran iddia! Polis ekipleri hemen harekete geçti
Kazada hurdaya dönen araçlar 'change' yapılıp satılmış! 3 ilde operasyon: 16 gözaltı, 17 araca el konuldu

Kazada hurdaya dönen araçlar yeniden satışta! Yöntem şaşırttı
Ağzını açtı petrol fiyatları geriledi! Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali

Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı

Kendisini linçleyenleri pişman etti!

Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor

Derbide Arda'yı çıldırtan an! İnsan bunu düşmanına yapmaz
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı

Nefes kesen operasyon! Çok sayıda taşınmaza ve 30 şirkete el kondu