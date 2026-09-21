Antakya Narlıca'da otluk alanda çıkan yangın ekipler sayesinde büyümeden söndürüldü

Antakya Narlıca'da otluk alanda çıkan yangın ekipler sayesinde büyümeden söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA