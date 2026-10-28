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Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için Taksim'de çelenk töreni yapıldı

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Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için Taksim'de çelenk töreni yapıldı Haber Videosunu İzle
Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için Taksim'de çelenk töreni yapıldı
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Cumhuriyetin 103'üncü yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Orgeneral Bahtiyar Ersay ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı.

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Cumhuriyetin 103'üncü yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Törenin sona ermesinin ardından siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de anıta çelenk bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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