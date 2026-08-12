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Bakan Göktaş'tan Malatya'ya Engelsiz Yaşam Merkezi Protokolü

Bakan Göktaş'tan Malatya'ya Engelsiz Yaşam Merkezi Protokolü
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi ile Engelsiz Yaşam Merkezi protokolünü imzaladı, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda istişare toplantısı yaptı.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ PROTOKOLÜNÜ İMZALADI

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya Valiliği'nin ardından beraberindeki heyet ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş, daha sonra Engelsiz Yaşam Merkezi için hazırlanan protokolü imzaladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı'na da ziyarette bulundu. Bakan Göktaş, parti il teşkilatı ile basına kapalı olarak istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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