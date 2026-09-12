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Erzurum'da "Palandöken MTB Cup Series" yarışları devam ediyor

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Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 AŞ ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Palandöken MTB Cup Series" yarışları devam ediyor.

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 AŞ ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Palandöken MTB Cup Series" yarışları devam ediyor.

Palandöken Dağı'nda oluşturulan parkurlarda, Türkiye Şampiyonası 7. Etap Dağ Bisiklet Yarışı Palandöken MTB Cup Class 1'in ikinci gününde sporcular, dereceye girmek için ter döktü.

Yarın tamamlanacak yarışlara, 7 ülkeden 400 sporcu katııyor.

Organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 7.Etap Dağ Bisikleti yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:

35 yaş üstü erkekler

1- Cumhur Poyraz

2- Cemal Kuş

3- Özcan Öcük

45 yaş üstü erkekler

1- Salih Manavoğlu

55 yaş üstü erkekler

1- Mustafa Yaldız

2- Mehmet Bozdemir

3- Mustafa Bal

17 yaş altı erkekler:

1- Emre Cerit

2- Veli Sarı

3- Aybars Tuncel

17 yaş altı kızlar:

1- Beyzanur Çemç

2- Yaren Duman

3- Berranur Erden

15 yaş altı erkekler:

1- Mert Şenol

2- Efe Karali

3- Taha İnce

15 yaş altı kızlar:

1- Zeynep Yalçın

2- İlknur Karataş

3- Hilal Ece Keskin

13 yaş altı erkekler:

1- Mehmet Emin Yegin

2- Murad Avcı

3 - Ahmetcan Karaköse

13 yaş altı kızlar:

1- Ömür Özmüş

2- Hilal Kaymaz

3- Cennet Ela Bayraktar

11 yaş altı erkekler:

1- Ömer Yaman Öztabak

2- Yavuz Selim Kaba

3- Yahya Cemil Ünlü

11 yaş altı kızlar:

1- Duygu Başar

2- Elif Koç

3- Azra Ece Göbet

Kaynak: AA
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