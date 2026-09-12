Erzurum'da "Palandöken MTB Cup Series" yarışları devam ediyor
Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 AŞ ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Palandöken MTB Cup Series" yarışları devam ediyor.
Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 AŞ ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Palandöken MTB Cup Series" yarışları devam ediyor.
Palandöken Dağı'nda oluşturulan parkurlarda, Türkiye Şampiyonası 7. Etap Dağ Bisiklet Yarışı Palandöken MTB Cup Class 1'in ikinci gününde sporcular, dereceye girmek için ter döktü.
Yarın tamamlanacak yarışlara, 7 ülkeden 400 sporcu katııyor.
Organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 7.Etap Dağ Bisikleti yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:
35 yaş üstü erkekler
1- Cumhur Poyraz
2- Cemal Kuş
3- Özcan Öcük
45 yaş üstü erkekler
1- Salih Manavoğlu
55 yaş üstü erkekler
1- Mustafa Yaldız
2- Mehmet Bozdemir
3- Mustafa Bal
17 yaş altı erkekler:
1- Emre Cerit
2- Veli Sarı
3- Aybars Tuncel
17 yaş altı kızlar:
1- Beyzanur Çemç
2- Yaren Duman
3- Berranur Erden
15 yaş altı erkekler:
1- Mert Şenol
2- Efe Karali
3- Taha İnce
15 yaş altı kızlar:
1- Zeynep Yalçın
2- İlknur Karataş
3- Hilal Ece Keskin
13 yaş altı erkekler:
1- Mehmet Emin Yegin
2- Murad Avcı
3 - Ahmetcan Karaköse
13 yaş altı kızlar:
1- Ömür Özmüş
2- Hilal Kaymaz
3- Cennet Ela Bayraktar
11 yaş altı erkekler:
1- Ömer Yaman Öztabak
2- Yavuz Selim Kaba
3- Yahya Cemil Ünlü
11 yaş altı kızlar:
1- Duygu Başar
2- Elif Koç
3- Azra Ece Göbet