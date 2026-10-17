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Kocaeli'de sağanağın yol açtığı olumsuzluklar 2 binin üzerinde personelle gideriliyor

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Kocaeli'de sağanağın yol açtığı olumsuzluklar 2 binin üzerinde personelle gideriliyor
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Kocaeli'de kuvvetli yağışın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için Büyükşehir Belediyesi 2 binin üzerinde personel ve yaklaşık 1000 araçla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler mazgal, çamur ve atık temizliği yaparken alt geçitlerde biriken çamur ve suları tahliye ediyor.

Kocaeli'de etkili olan sağanağın ardından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağışın sebep olduğu olumsuzlukları gidermek için 2 binin üzerinde personel, yaklaşık 1000 araçla temizlik faaliyeti yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, mazgal, çamur ve atık temizliği yapıyor.

Olası yağışlarda sorun yaşanmaması için kontroller de yapan ekipler, alt geçitlerde biriken çamur ve suları da tahliye ediyor.

Ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendiriliyor.

Kaynak: AA
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