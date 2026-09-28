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Türk Yıldızları, 2 Ekim'de Malatya'da gösteri uçuşuyla vatandaşlarla buluşacak

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Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre Türk Yıldızları, 2 Ekim'de Malatya'da gösteri uçuşu yapacak. Ekip, 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı pistinde yarın 11.30'da çevre tanıma, Çarşamba 17.50'de prova, 2 Ekim Cuma 17.50'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malatya'da çevre tanıma, prova ve gösteri uçuşu yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları, 2 Ekim'de Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesindeki pistte Türk Yıldızları, yarın saat 11.30'da çevre tanıma uçuşu yapacak.

Türk Yıldızları, Çarşamba günü 17.50'de ise prova uçuşu düzenleyecek.

Akrobasi timi Türk Yıldızları, 2 Ekim Cuma günü akşam saat 17.50'de ise gösteri uçuşuyla Malatyalı vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: AA
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