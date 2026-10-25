Hatay Antakya'da park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Hatay Antakya'da park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde park halindeki 31 MB 4631 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'nde park halindeki 31 MB 4631 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA