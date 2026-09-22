Haberler

Hatay Arsuz'da Hüyük Mahallesi'ndeki orman yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Arsuz'da Hüyük Mahallesi'ndeki orman yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Hüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İhbar üzerine alana sevk edilen ekipler yangına müdahale etti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Hüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA
Bakanın 'uzun etekli kadınla evlenin' sözleri İtalya'yı karıştırdı! Kadın siyasetçilerden mini etekli yanıt

"Uzun etekli kadınla evlenin" dedi! Yanıt mini eteklerle geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında

Ege Üniversitesi fena karıştı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Enver Altaylı ifade için adliyede

İfade sırası FETÖ hükümlüsünde!
Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katil yakalanacağını anlayınca intihar etti

Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katilin sonu ayrı dehşet
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı

Eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
AB tescilli cevizde hasat başladı: Günlük yevmiye 5 bin TL'yi buldu

"Yeşil altın"ın hasadında en çok onlar kazanıyor: Yevmiyeleri tam...

BM Genel Sekreteri Guterres'ten veda konuşması! Ayakta alkışlandı

Veda konuşması dakikalarca ayakta alkışlandı
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a ulaşılamıyor

AK Parti'ye geçeceği öne sürülen belediye başkanına ulaşılamıyor