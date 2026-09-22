Hatay Arsuz'da Hüyük Mahallesi'ndeki orman yangını itfaiye ekipleri söndürdü

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Hüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA