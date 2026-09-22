Hatay Arsuz'da Hüyük Mahallesi'ndeki orman yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Hatay Arsuz'da Hüyük Mahallesi'ndeki orman yangını itfaiye ekipleri söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Hüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İhbar üzerine alana sevk edilen ekipler yangına müdahale etti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Hüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA