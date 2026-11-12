Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Reyhanlı'da müstakil evi kullanılamaz hale getiren yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Reyhanlı'da müstakil evi kullanılamaz hale getiren yangın söndürüldü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yeni Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Yeni Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu

İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor21

Sercan Sayal için yolun sonu

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti28

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde

Altın fiyatlarına çifte darbe! Tüm hesaplar değişecek
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı

Hayırlı olsun! Fener ve Beşiktaş'ın istediği yıldızı Galatasaray kaptı
İran'a saldırı hazırlığı yapan Netanyahu'ya soğuk duş: Sakın böyle bir şey deneme

Orduya hazırlık talimatı verdi, siyasi rakibi karşısına dikildi
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi

Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında büyük şok
Avrupa'da işten çıkarma dalgası büyüyor! Dev şirketler peş peşe açıkladı

İşten çıkarma depremi! Dev şirketler listeyi tek tek açıkladı