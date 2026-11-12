Hatay Reyhanlı'da müstakil evi kullanılamaz hale getiren yangın söndürüldü

Hatay Reyhanlı'da müstakil evi kullanılamaz hale getiren yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yeni Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Yeni Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA