Hatay Belen'de otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Hatay Belen'de otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Cırtıman Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Cırtıman Mahallesi'ndeki otlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA