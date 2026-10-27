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Hatay'da 29 Ekim kapsamında 1500 metrekarelik Türk bayrağı 1250 kilo boyayla boyandı

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Hatay'da 29 Ekim kapsamında 1500 metrekarelik Türk bayrağı 1250 kilo boyayla boyandı Haber Videosunu İzle
Hatay'da 29 Ekim kapsamında 1500 metrekarelik Türk bayrağı 1250 kilo boyayla boyandı
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Hatay'da Amanos Dağları'nın Topboğazı mevkisindeki 1500 metrekarelik Türk bayrağı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yenilendi. Püskürtme yöntemiyle yapılan çalışmada 1250 kilogram boya kullanıldı.

Hatay'da Amanos Dağları'na çizilen 1500 metrekarelik Türk bayrağı, belediye ekiplerince boyandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Amanos Dağları'nın Topboğazı mevkisinde gerçekleştirilen işlemde, 1250 kilogram boya kullanıldı.

Püskürtme yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada, 1500 metrekarelik Türk bayrağı yenilendi.

Kaynak: AA
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